Logo da Starbucks esconde um segredo – os pixels da imperfeiçao

A sereia é o rosto da Starbucks desde a fundaçao da empresa, em 1971. Ao longo desses mais de 40 anos, o símbolo – hoje globalmente reconhecido – já passou por algumas mudanças. A mais recente foi um trabalho da consultoria Lippincott, de Nova Iorque. Há 7 anos, quando a equipe da consultoria analisava o logo, depois de trabalhar exaustivamente sobre ele, refinando cada detalhe em busca da perfeiçao, percebeu que a sereia era bonita “até demais”, de um jeito estranho, misterioso – “um pouco assustadora, para ser honesto, dando uma estranha sensaçao no seu estômago como se ela fosse a casca de uma pessoa, como um alien ou um robô fingindo ser um humano”, resume o Co.Design. “Tem algo que nao está funcionando aqui, o que é?”, lembra a diretora de criaçao Connie Birdsall. “Foi como um ‘Ah, precisamos dar um passo atrás e colocar de volta um pouco de humanidade’. A imperfeiçao era importante para fazer dela realmente bem sucedida como uma marca”, diz. E para trazer de volta essa humanidade, a Lippincott decidiu que a sereia nao poderia ser simétrica. Alguns pixels e o truque estava feito – repare no canto interno dos olhos da sereia, como a sombra que forma o seu nariz desce mais do lado direito do que do esquerdo. “No final das contas, apenas para a parte do rosto do desenho, há uma pequena assimetria. Há um pouco mais de sombra no lado direito da face”, explica o designer Bogdan Geana – “Ela ficou parecendo mais humana e menos como uma máscara perfeita.” Para a Lippincott, a imperfeiçao funciona porque “apesar de tudo que fomos levados a acreditar sobre atratividade humana, ninguém realmente gosta de olhar para um rosto perfeito“, nas palavras de Birdsall. Leia mais aqui.





As diferentes versoes da sereia, simétricas e assimétricas, trabalhadas pela Lippincott

