Logos do Airbnb, Beats, Flipboard, Hootsuite e Medium encontrados no mesmo livro de design dos anos 80 (!)

Em 2015 Blue Bus já falou sobre o assunto – encontraram o logo do Airbnb na ediçao de 1988 de ‘Trademarks & Symbols of the World: The Alphabet in Design’, de Yasaburo Kuwayama. Ao que tudo indica, esse livro é mesmo o mago dos designers, fonte de inspiraçao pra toda obra. Além do Airbnb, descobriram que também os logos do Beats, Flipboard, Hootsuite e Medium parecem ter sido fortemente influenciados por símbolos reproduzidos na publicaçao. Quem expôs as semelhanças foi Spencer Chen, vice-presidente de marketing e desenvolvimento de negócios do Alibaba, em post no Twitter. Muitos usuários do microblog opinaram que esse tipo de coincidência acontece muito no universo do design, especialmente no design de logos, onde há uma combinaçao finita de traços abstratos que ainda mantenham as letras reconhecíveis. Para Chen, no entanto, as semelhanças vao além da simples inspiraçao. Nao é estranho também que todos estejam no mesmo livro? Saiu no Inverse.

Nothing is original, esp. in #design. (btw, these are NOT the logos of Medium AirBNB, Flipboard, and Beats)pic.twitter.com/JNDsM0rhod — Spencer Chen (@spencerchen) 27 de abril de 2016

