Loja da Lego tem cabine q escaneia seu rosto e cria kit customizado para vc montar

A poupança dos amantes de Lego nao tem mesmo como render. Depois do kit do submarino amarelo dos Beatles, a novidade é a ‘Mosaic Maker’, mistura de cabine fotográfica e vending machine que escaneia seu rosto e, instantes depois, entrega na sua mao um kit para você recriar sua própria imagem. A má notícia é que a máquina só está disponível na loja da Lego da Leicester Square, em Londres – a maior da marca no mundo. O AdFreak explica que o kit já vem ‘pré pronto’ com 4.502 peças, das quais você usará 2.304 para montar seu retrato – junto com a caixa você leva um poster que serve como manual de instruçoes para a montagem. A brincadeira custa £ 99, cerca de R$ 380, e o cliente tem 3 chances para tirar a foto perfeita na cabine. ;-)

