Longe de Cannes, estudantes encontram forma de pedir emprego para agências que estao no festival

Oscar Gierup e Kristina Samsonova, como a absoluta maioria dos aspirantes a publicitários, nao têm condiçoes de estar essa semana na Riviera Francesa participando do Festival de Cannes. Isso nao impediu a dupla de estudantes, no entanto, de se aproximar dos grandes nomes da publicidade que têm esse privilégio para pedir um emprego em suas agências. Como? Os dois criaram uma série de anúncios para o Facebook com a intençao de divulgar seus portfólios. No total, gastaram USD 120 para veicular os anúncios até o dia 24, último dia do festival, exclusivamente em Cannes e exclusivamente para quem trabalha na indústria publicitária ou áreas relacionadas. “O texto foi feito para ser um pouco provocativo mas com um pouco de humor também. Visualmente, tentamos manter as cores de Cannes para que as pessoas achem que se trata de mais um anúncio importante do festival”, diz Gierup. “O objetivo final é ser contratado, mas para conseguir isso, precisamos que os nossos portfólios cheguem às pessoas certas. Tentar alcançar as pessoas certas usando emails que você encontra nos sites das agências é basicamente impossível. Precisávamos encontrar outra forma de chamar a atençao”, conclui o estudante da Miami Ad School. Via Adweek.

