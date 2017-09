Los Angeles troca feriado do ‘dia de Colombo’ por ‘dia do índio’

A cidade americana de Los Angeles resolveu remover Cristóvao Colombo de seu calendário oficial, trocando o nome do dia dedicado ao navegador italiano por outro em homenagem aos índios. O city council, espécie de câmara dos vereadores local, decidiu em votaçao pela troca para Dia dos Povos Indígenas, que homenageia os nativos norte-americanos que já viviam na América antes de Colombo ‘descobri-la’. O Dia de Colombo nos EUA é um feriado federal, celebrado em outubro. A data é polêmica devido à violência e escravidao empregada contra os indígenas após a chegada dos europeus. Para os descendentes dos povos nativos, a data é menos para comemorar e mais para lamentar. Porém, os críticos da troca de nome do feriado dizem que Colombo, diferentemente de outros navegadores, escreveu cartas em que retratava os indígenas de maneira amigável. Notícia do The Independent.

