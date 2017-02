‘Love Has No Labels’ – no intervalo do jogo, beijos entre casais dos + diversos tipos

Há 2 anos, o Ad Council mostrou que o amor nao tem rótulos através de casais dos mais diversos tipos que se beijavam atrás de um telao – quem estava na frente, assistindo, só via os esqueletos dos parceiros, que depois apareciam e se mostravam de corpo inteiro. Agora, na 2ª fase da campanha ‘Love Has No Labels’, o amor sem preconceitos mostrou sua cara num estádio de futebol americano. Sabe aquele momento no intervalo em que uma câmera focaliza um casal e ele se beija? Pois bem – dessa vez, os casais escolhidos pela ‘Kiss Cam’ eram de diferentes raças, idades, religioes, de relaçoes hetero e homoafetivas. O resultado é esse vídeo emocionante que, em poucos dias, já ultrapassou 2,5 milhoes de visualizaçoes no YouTube. “Love Has No Labels é um movimento para abrir nossos olhos para o preconceito inconsciente. Enquanto a maior parte dos americanos se considera livre de preconceitos, muitos de nós, involuntariamente, fazemos julgamentos instantâneos sobre pessoas baseados no que vemos – seja raça, idade, gênero, religiao, sexualidade ou deficiência. Nos tornando conscientes dos nossos próprios preconceitos, podemos trabalhar para acabar com o preconceito em nós mesmos, nossas famílias, nossos amigos e nossas comunidades”, diz o Ad Council sobre a iniciativa – belíssima, diga-se de passagem. Via Brand Flakes for Breakfast.

publicidade publicidade