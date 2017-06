Lu, do Magazine Luiza, conseguiu 150 mil matches no Tinder no Dia dos Namorados

Para comemorar o Dia dos Namorados, a Lu, personagem símbolo do Magazine Luiza, criou um perfil no Tinder e saiu dando match geral. Quem cruzou com o perfil da Lu pela rede social e ‘arrastou para a direita’ nao ganhou um encontro, mas descontos especiais no aplicativo da loja. A açao, desenvolvida em parceria com a DAVID, resultou em mais de 150 mil matches da personagem com os usuários do Tinder. A estratégia com influenciadores ficou por conta da Spark, que ativou nomes de peso do Twitter e Instagram. Agência e anunciante comemoram os resultados da açao – o CTR bateu 5,5%, número 5 vezes maior que a taxa média da plataforma de relacionamentos, e o engajamento foi de 14%, duas vezes maior que a média do Tinder. A açao do Magazine Luiza também contou com a Match.com, empresa dona da marca Tinder.

