Lucas – a 1ª criança com síndrome de Down escolhida como o bebê da Gerber

Desde 1928, a Gerber – fabricante de produtos para bebês – usa a imagem de um bebê como logo. De uns tempos pra cá, todos os anos a empresa escolhe um bebê diferente para ser seu representante. O escolhido de 2018 é um garotinho chamado Lucas Warren, da cidade de Dalton, Georgia, nos EUA – a 1ª criança com síndrome de Down a se transformar no símbolo da Gerber. “O sorriso e a expressao alegre de Lucas conquistaram nossos coraçoes este ano, e estamos todos animados em nomeá-lo como nosso bebê de 2018”, disse Bill Partyka, presidente e CEO da empresa. “Todos os anos nós escolhemos o bebê que exemplifica a tradiçao de longa data da Gerber de que todo bebê é um bebê Gerber, e este ano, Lucas é a escolha perfeita.” O pequeno, de 1 ano e meio, concorreu com outros 140 mil bebês. Além de representar a marca, Lucas ganhou USD 50 mil, que seus pais planejam investir para sua educaçao. Jason, pai do menino, espera que a escolha de seu filho “ajude mais pessoas com necessidades especiais a serem aceitas e nao limitadas”. Com TIME e BBC.

