Lucas the Spider | Esse curta animado quer acabar com sua aracnofobia

Medo de aranhas? Espere para assistir ‘Lucas the Spider’, um curta de apenas 20 segundos protagonizado por um adorável exemplar de aracnídeo chamado Lucas. O vídeo é criaçao de Joshua Slice, que já trabalhou na animaçao de filmes como ‘Zootopia’, ‘Operaçao Big Hero’ e ‘Frozen’. Quem faz a voz da aranha é o sobrinho de Joshua, que nao por acaso também se chama Lucas. :-) Em sua breve apariçao na tela, a pequena aranha nao tem tempo de dizer muita coisa além de que tem “muitos olhos”. Mesmo assim, a fofura do personagem conquistou a internet – só no YouTube, o vídeo original já tem mais de 2 milhoes de views. Dica do Laughing Squid.

