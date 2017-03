Luciano Huck presidente? Entrevista à Folha leva apresentador para o topo dos TTs

Em entrevista publicada na Folha de Sao Paulo nesta 5ª feira, dia 30 de março, Luciano Huck diz que está na hora de sua geraçao ocupar os espaços de poder, que “o único jeito de arrumar esse país é se a gente conseguir fazer um pacto apartidário” – “se foi golpe ou se nao foi golpe, nao importa” – e que, se soubermos capitalizar para o bem o “trauma moral e ético” que vivemos, “daqui a 10, 20, 30 anos vamos ter um país de fato diferente e mais justo”. Questionado pela jornalista Eliane Trindade se pretende concorrer à Presidência da República – possibilidade que o apresentador cogitou já 10 anos atrás –, Huck desconversa. Afirma que “nao dá para responder na atual conjuntura”, que nunca foi “efetivamente” assediado por partidos e que nao recebeu convite para se lançar a nenhum cargo, mas que nao abriria o jogo se tivesse recebido. O tom político da conversa levou o nome de Luciano Huck para o topo dos Trending Topics do Twitter Brasil nesta manhã, com muita gente imaginando como seria o futuro do país se o apresentador do Caldeirao do Huck ocupasse o posto mais importante da naçao – veja alguns tuites abaixo.

“Luciano Huck revela desejo de se candidatar a presidente em 2018” pic.twitter.com/vcCqLRQA2f — Alan (@servoalon) 30 de março de 2017

A entrevista do Luciano Huck na Folha escancara o que o futuro nos reserva pic.twitter.com/KoNvXT01Y6 — Davi Rocha (@davirocha) 30 de março de 2017

“Luciano Huck revela desejo de se candidatar a presidente em 2018” pic.twitter.com/Ho14vmN18t — Silene Sigal (@Gumurer) 30 de março de 2017

Luciano Huck falando em arrumar o Brasil? pic.twitter.com/aVLoKh2T9B — Eitaa (@Ta10Doga) 30 de março de 2017

luciano huck dá entrevista num tom “possível candidato” e já imagino que além da idade agora vamos ter que vencer uma gincana pra aposentar — João Luis Jr. (@joaoluisjr) 30 de março de 2017

Se Luciano Huck for presidente da República os carros e as casas velhos vão ser reformados e as escolas vão ensinar a soletrar? — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) 30 de março de 2017

nova bandeira do brasil quando o luciano huck for eleito presidente pic.twitter.com/yMDPrU6I74 — Bruno Predolin (@pagalanxe) 30 de março de 2017

Luciano huck diz que é hora da geração dele ocupar os espaços do poder. Amore, vocês já estão no poder. Há séculos! — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) 30 de março de 2017

entra no twitter / “É hora de minha geração ocupar os espaços de poder, diz Luciano Huck.” pic.twitter.com/d6cZJj68c8 — sad & brazilian (@CylonBru) 30 de março de 2017

Luciano Huck vai concorrer a presidência e pode ter certeza que vai ter a frase "Um país top merece um governo top" como slogan. — Guilhermo Romero (@guiromero) 30 de março de 2017

Ministros do Luciano Huck:

Cultura – Maestro Billy

Relações Exteriores – Dani Bananinha

Transportes – Angélica

Esportes – Neymar Jr. — Do u like chocolate? (@Homeletman) 30 de março de 2017

