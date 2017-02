Luis Augusto está de volta em nova campanha da Sadia, agora de casaquinho

Estreia na noite desta 6ª feira, dia 10, em rede nacional, a nova campanha do presunto Sadia. O filme resgata o personagem Luis Augusto, o presunto que nao sai da geladeira. O novo filme, assinado pela F/Nazca Saatchi & Saatchi, destaca de forma bem-humorada a relaçao de apego entre o fatiador e Luis Augusto que, desta vez, ganhou até um casaquinho para nao passar frio. Aliás, quando estreou, a campanha virou até motivo de processo na Justiça, movido por 2 moradores da Baixada Fluminense, de nome Luis Augusto, que alegaram ter se tornado motivo de piada. Também o Conar abriu processo para julgar os comerciais da campanha. A F/Nazca, no entanto, diz que os consumidores, em sua ampla maioria, aprovaram a iniciativa e, diante do sucesso, a Sadia decidiu trazer Luis Augusto de volta.

publicidade publicidade