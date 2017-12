Madame Tussauds trolla Disney por robô de Donald Trump – virou meme

A Disney revelou essa semana a versao robótica de Donald Trump, a mais nova adiçao a seu ‘Hall of Presidents’, em Orlando. Nao demorou muito para o robô virar alvo de piadas na internet por causa de seu rosto, digamos assim, “estranho”. Até uma teoria sugeriu – a de que a Disney já tinha encaminhado o robô de Hillary Clinton, mas se viu obrigada a transformá-lo em Trump depois do resultado da eleiçao. ;-) Quem entrou na onda foi o Madame Tussauds, famoso museu de cera, que publicou no Twitter a imagem do seu boneco de Trump ao lado do robô da Disney, com a seguinte legenda – “Eu no começo de 2017 vs eu agora”. :D Confira o Trump robótico em açao no vídeo mais abaixo. Via DesignTAXI.

ME AT THE START OF 2017 VS ME NOW pic.twitter.com/ydZsTNNAjT — Tussauds Orlando (@TussaudsOrlando) 19 de dezembro de 2017

publicidade publicidade