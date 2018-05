“Made in Nordeste” – já viu o novo comercial de Havaianas?

Mais uma criaçao da AlmapBBDO para Havaianas, “Made in Nordeste” mostra um casal de turistas estrangeiros em uma típica cena do litoral nordestino. Em diálogo com um vendedor ambulante, os gringos descobrem algumas das coisas boas que o Nordeste produz. Este é o 2º filme da campanha criada pela agência que valoriza a relaçao da marca com a regiao – no 1º, “Cajueiro”, os atores Thaila Ayala e Renato Goés visitam o maior cajueiro do mundo, localizado em Natal.

