Madonna agora mora em Lisboa, revela as novidades pelo Instagram

Agora é pra valer – Madonna escolheu Lisboa para morar. Ainda sem desvendar por completo o local onde realmente vai viver com seus filhos, a pop star está dando alguns sinais ao fazer novas revelaçoes – via Instagram – sobre a sua mudança que está sendo seguida de perto pelos fãs e pelos jornalistas de plantao, com direito até a matéria de capa no DN deste último domingo. Nas fotos, entre saudaçoes à “energia de Portugal, tao inspiradora”, aproveitou para mostrar o seu ‘mood’ atual – “Sinto-me tao criativa e viva aqui e espero ansiosamente trabalhar no meu filme ‘Loved’, e fazer nova música. Isto será o próximo capítulo do meu livro”, avisa a outrora ‘material girl’ nas legendas postadas na sua conta pessoal. Por enquanto, como toda grande estrela, alugou uma suíte palaciana no luxuoso hotel Pestana onde deverá ficar instalada por mais algum tempo. Ninguém sabe ainda onde será o seu novo endereço, apesar das várias especulaçoes feitas durante a última semana pela mídia cor-de-rosa, marrom e dourada, para combinar com a vida que irá levar. “É tempo de conquistar o mundo de um ponto de viragem diferente”, escreveu a nova habitante dessa cidade que está acostumada há séculos com partidas e chegadas.

I used to be a basket case but now I Live in Lisbon! 🇵🇹♥️💯🎼🐎🍷💃🏻😂 👜! Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Set 2, 2017 às 10:02 PDT

publicidade publicidade