Madonna chama atençao e faz manchetes em Lisboa – será que veio para ficar?

Há mais de uma semana, nao se fala de outra coisa… Madonna está em Lisboa e dizem, é para ficar. Veio com 3 de seus filhos – as gêmeas recém adotadas e o menino David Banda, de 11 anos – e anda divulgando essa sua estadia através de fotos no Instagram. Na 1ª foto das gêmeas na beira de uma piscina, os sempre atentos fãs portugueses logo descobriram que ela só poderia estar hospedada no hotel Ritz. Foi a conta para ficarem de plantao tentando seguir os passos da ‘rainha do pop’. Para facilitar, Madonna começou a postar outras fotos fazendo com que a certeza de muitos acabasse por virar notícia quase que diária nos jornais do país. Madonna foi vista no Liceu Francês para matricular seus filhos, Madonna foi à praia da Comporta, Madonna visitou o Mosteiro dos Jerônimos, filho de Madonna foi jogar futebol no Benfica e até um Madonna recebeu a visita do presidente da Câmara de Lisboa foram tema de conversas pela cidade. A mais recente saiu hoje na legenda da última foto postada pela cantora com as suas filhas, Stella e Estere, andando por uma rua com o uniforme do Benfica. Para comprovar a sua estadia, uma frase enigmática – “Where Life Begins” (“Onde a vida começa”) parece indicar que a cantora quer continuar a brincar de gato e rato com as notícias e os fãs por mais algum tempo. Será?

Start The Week Off Right! 🐟🏊🏿‍♀️🏊🏿‍♀️🐟💘💘😂 Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 15, 2017 às 12:35 PDT

Where Life Begins…………⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️♥️♥️@slbenfica Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 25, 2017 às 1:30 PDT

Loveislove💘#IDAHOT Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 17, 2017 às 2:14 PDT

Hey Good Looking! What you got. cooking! 🍕🍟🌮🌶🍞😂🎉💘💯 Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 21, 2017 às 1:08 PDT

