Madonna e o seu “Like a virgin” por Lisboa

A presença de Madonna ontem no Estádio da Luz, em Lisboa, quase ofuscou as notícias de hoje sobre o 2×0 de Portugal contra a Suíça, classificando a seleçao dos ‘tugas’ para os jogos da Copa do Mundo em Moscou. Com seu filho David Banda – que já anda a jogar sua bolinha no Benfica, time dono do estádio – e amigos, ela acompanhou os lances e foi fotografada por quem estava ali perto. Na véspera, ela havia deixado um aviso na sua rede social preferida, o Instagram – “Nao consigo encontrar casa em Portugal”, escreveu embaixo de uma de suas fotos e vídeos que fazem parte do seu ‘reality’ particular, para quem quiser ajudar ou tirar suas próprias conclusoes.

Sem falar de algumas situaçoes inusitadas que estao fazendo brilhar a estrela de Madonna nessa sua estadia aqui com a família. Madonna teve problemas com a alfândega porque o serviço de entregas nao acreditou que ela era ela mesma. Madonna foi ao Zoomarine comemorar o aniversário de 12 anos do filho. Madonna ensina português às filhas com letra de funk brasileiro (chao, chao, chao cantam as inocentes). Madonna foi ao programa ‘The Tonight Show’, do Jimmy Fallon, e levou uma “relíquia” de Lisboa – uma bolsa brilhante em forma de caveira! Madonna foi vista entrando no Ministério da Administraçao Interna, depois do expediente normal, para receber o seu visto de residência pelas maos da Ministra responsável pela pasta – visto especial concedido às altas individualidades que promovem o nome de Portugal no mundo, avisaram… E ‘last but not least‘ uma outra notícia, meio ‘spoiler’ ainda sem confirmaçao, de que a ‘material girl’ pretende se inspirar no fado para novas cançoes do seu próximo trabalho.

Pelo sim pelo nao, nessa sua nova fase tudo é possível… Por enquanto, ela continua a viver num lindíssimo hotel 5 estrelas da cidade, nos finais de semana costuma andar a cavalo com seus filhos na Comporta – uma regiao próxima a Lisboa – e até já deu uma rápida entrevista, eu vi, dizendo que “está fazendo uma experiência” ao escolher Lisboa para viver. “Like a virgin”, a rainha da pop está começando a descobrir os prazeres e desprazeres dessa sua nova vida na cidade “for the very first time”… Believe!

publicidade publicidade