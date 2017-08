Madri – Cristiano Ronaldo dribla jornalistas no tribunal e envia comunicado

Mais de 150 jornalistas (!) de mais de 30 meios de comunicaçao social de uma dezena de países ficaram plantados debaixo do sol na porta do tribunal Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madri, aguardando a notícia que ficou em suspenso nos telejornais durante boa parte da manhã. Lá dentro, o jogador Cristiano Ronaldo estava sendo ouvido depois de receber sérias acusaçoes sobre uma alegada “fraude consciente” ao fisco espanhol entre os anos de 2011e 2014. Apesar do relato de tudo a postos da repórter da SIC Notícias, a aguardada declaraçao “sem perguntas” do melhor jogador do mundo nao foi feita ao vivo, e sim através de um comunicado enviado depois para a imprensa. Cristiano Ronaldo afirmou que “nunca” ocultou rendimentos nem teve “intençao de fugir aos impostos” – “Faço sempre as minhas declaraçoes de impostos de maneira voluntária, porque penso que todos temos de declarar e pagar impostos de acordo com os rendimentos. Os que me conhecem sabem que o peço aos meus assessores: que tenham tudo em dia e corretamente saldado, porque nao quero problemas”, assinalou. Craque nos passes e nas arrancadas em busca do gol, o melhor jogador do mundo dessa vez soube mostrar que também sabe driblar jornalistas na chegada e na saída de situaçoes em campos muito pouco recomendáveis. Com Lusa.

