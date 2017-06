Madri quer acabar com o hábito masculino de sentar de pernas abertas no metrô

Já ouviu falar no ‘manspreading’? Trata-se do hábito nada educado dos homens de sentarem com as pernas tao abertas a ponto de interferir no espaço alheio – de quem está sentado ao seu lado no transporte público, por exemplo. Pois bem – a cidade de Madri é a mais recente na lista das que resolveram banir esse comportamento reprovável. Na semana passada, o órgao responsável pelo trânsito local começou a espalhar placas nos vagoes do metrô, nos ônibus e trans da capital espanhola pedindo que os homens fechem as pernas na hora de sentar. “Respeite o espaço alheio”, diz a nova sinalizaçao, colocada ao lado de outros lembretes para um bom convívio em sociedade. “É para lembrar os usuários do transporte público de manter a responsabilidade cívica e respeitar o espaço pessoal de todos a bordo”, disse a EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) em comunicado. Segundo o Heat Street, Nova Iorque foi a 1ª cidade a lançar uma campanha para combater o manspreading, ainda em 2014.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 de junho de 2017

