Maior parte das falas de série ‘feminista’ da Netflix pertence a homens

A premissa da nova série da Netflix, ‘Godless‘, é interessante: uma cidade do Velho Oeste que é habitada apenas por mulheres. Mas, apesar disso, a representatividade feminina na tela continua prejudicada. Segundo o levantamento de um usuário do Twitter (veja abaixo), 73% das falas do primeiro episódio sao de homens, com apenas 27% sobrando para as mulheres. O levantamento ainda contabiliza falas em idioma indígena, que nao sao compreensíveis para o público, como falas de mulheres, e deixa de fora os grunhidos e suspiros. Segundo o usuário, nao tomar essas medidas aumentaria drasticamente a porcentagem de falas dos homens. Nota do The Independent.

Everyone loves Godless, the new Netflix show about a town inhabited only by women Episode 1

Lines spoken by men: 73%

Lines spoken by women: 27% pic.twitter.com/TWcHSyPJYn — moth dad (@innesmck) November 22, 2017