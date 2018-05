Maioria dos clientes escolhe agência antes mesmo da concorrência começar

Para escrever o post ‘Is an agency pitch a fair fight?’ (A concorrência publicitária é uma disputa justa?), o consultor John Heenan perguntou a 150 profissionais de marketing se eles sabiam qual agência venceria antes da concorrência começar. 71% disseram “Às vezes” e 13% disseram “Sim”. O universo pesquisado é pequeno, mas serve, no mínimo, para reflexao. “Em qualquer concorrência, vc está desperdiçando o tempo, os recursos e o lucro de várias agências. E adivinha como elas vao compensar isso? Sabe aquela taxa (overhead) que suas agências cobram e vc odeia pagar? Isso só piora as coisas. Entao, enquanto vc recebe ideias ‘grátis’ de várias agências durante essa concorrência, a despesa voltará para vc eventualmente nas taxas das agências que vc contratar”, diz Will Burns a esse respeito em artigo da Forbes. Burns nao apenas critica o modelo de concorrência, mas também sugere uma alternativa – reunioes em que as agências mostram casos de sucesso, deixando claro “como pensam, como desenvolvem estratégias, quaisquer métodos proprietários, como chegaram à ideia, como aquela ideia foi executada no mercado, e o que ela representou para o negócio” – seguidas de um jantar, para um contato mais pessoal. Leia na íntegra aqui.

Falando em concorrência, viu essa? Agência produz vídeo mostrando como outras indústrias reagem à proposta de trabalho gratuito

publicidade publicidade