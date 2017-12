Mais uma – Simpsons também previram que Disney compraria a Fox (!)

Existe algo nessa vida que os Simpsons nao previram? Do escândalo da FIFA à eleiçao de Donald Trump passando por cenas da cultura pop e invençoes tecnológicas, a série mais longeva da TV norte-americana parece mesmo ter uma bola de cristal. A última descoberta é que os Simpsons também previram que a Disney compraria a Fox – negócio anunciado essa semana. No episódio “When You Dish Upon a Star“, que foi ao ar em 08 de novembro de 1998, uma cena mostra o logo da 20th Century Fox acompanhado da seguinte frase – “Uma divisao da Walt Disney Co.”. ;-) Via DesignTAXI.

The Simpsons has now predicted Disney buying Fox, the FIFA scandal, Greece’s economic collapse & President Trump (via @TomButler) pic.twitter.com/yj3qjx9TBB — Darren Rovell (@darrenrovell) 14 de dezembro de 2017

