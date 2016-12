#maislidas2016 | Boicote organizado na internet leva #FelizSemGlobo aos TTs no Brasil

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 29/02

Uma açao incentivando os telespectadores a nao assistirem à rede Globo nessa 2ª feira, dia 29 de fevereiro, levou a hashtag #FelizSemGlobo aos Trending Topics brasileiros no Twitter. No momento, #FelizSemGlobo aparece nos TTs do Brasil e regionalmente nos TTs de cidades como Porto Alegre, Curitiba, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Guarulhos e Campinas.

publicidade publicidade