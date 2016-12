#maislidas2016 | Casal idoso chorava tanto que vizinhos pediram socorro, polícia aparece e cozinha massa

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 10/08

Essa é mais uma daquelas histórias necessárias para restaurar a fé na humanidade. Vem da Itália, mais especificamente do bairro Appio, em Roma. No dia 02 de agosto, tristes pelas notícias que tinham acabado de ver na TV, e acometidos por uma profunda solidao, Jole, de 89 anos, e Michele, de 94, choraram e soluçaram tanto que seus vizinhos estranharam e chamaram a polícia. “Nao havia crime. Jole e Michele nao tinham sido vítimas de um golpe, como geralmente acontece com os idosos, e nenhum ladrao havia arrombado sua casa. Dessa vez, a tarefa é mais difícil. Há duas almas solitárias para confortar”, disse a polícia de Roma em post no Facebook, descrevendo a cena que os policiais encontraram quando chegaram à casa dos idosos. Sensibilizados pela situaçao dos velhinhos, os policiais chamaram uma ambulância para que os 2 recebessem atendimento médico. Enquanto isso, percebendo que talvez também estivessem mal alimentados, pediram licença para ter acesso à sua cozinha. “Eles improvisaram um jantar acolhedor. Um prato de massa com manteiga e queijo. Nada especial. Mas com um ingrediente especial: toda a sua humanidade”, conta o post na rede social. Segundo o Quartz, desde o episódio, a polícia italiana tem mantido contato com o casal para checar sua situaçao. A história despertou a solidariedade dos italianos e muitos já se ofereceram para ajudar.

