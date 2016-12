#maislidas2016 | #PanamaPapers explicados de maneira didática – até uma criança de 5 anos entende

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 05/04

Está complicado entender a história dos #PanamaPapers, o vazamento massivo de documentos que revela uma rede global de corrupçao e evasao fiscal? O Vox dá uma maozinha, explicando tudo de maneira didática e ilustrada. Depois de encontrar, no Reddit, um texto que usava cofrinhos para falar sobre o escândalo, a publicaçao achou que era a analogia perfeita para criar ilustraçoes explicativas. Veja se assim nao fica fácil até para uma criança entender. O conteúdo abaixo é criaçao do Vox – o Blue Bus apenas traduziu o texto do inglês para o português.

Digamos que você guarde suas moedas em um cofrinho que está no seu armário.



Mas sua mãe fica checando para saber quanto você colocou e quanto retirou.

Você nao gosta disso.



Entao você consegue um cofrinho extra…



…e o leva para a casa do Joazinho.



A mãe do Joazinho é ocupada. Ela nao checa cofrinhos. Entao você pode secretamente manter o seu porquinho lá sem que ninguém fique checando.



As crianças da vizinhança também acham que essa é uma boa ideia.



Entao elas também colocam seus cofrinhos no armário do Joazinho.



Mas um dia, a mãe do Joazinho descobre os cofrinhos.



Ela fica furiosa e liga para os pais de todas as crianças para avisar que elas estao escondendo dinheiro.



Basicamente esse é o vazamento dos papéis do Panamá – e muitas pessoas importantes e poderosas esconderam seus cofrinhos na casa do Joazinho no Panamá.



Nem todo mundo estava fazendo algo errado, no entanto. Por exemplo, você só queria privacidade da sua mãe. Mas seu vizinho Miguel estava roubando dinheiro da bolsa da mãe dele e escondendo esse dinheiro no armário do Joaozinho. E Jacó estava roubando o dinheiro do almoço de outras pessoas e nao queria que seus pais perguntassem de onde aquilo estava vindo.

Em breve saberemos quem estava fazendo isso por motivos errados e quem nao estava.



Mas todos que esconderam seu cofrinho na casa do Joazinho ainda estao em apuros, porque cofrinhos secretos sao proibidos.



Agora os jornalistas estao vasculhando os registros para entender melhor o tipo de atividade que estava acontecendo na casa de Joazinho no Panamá – se era legal, adequado ou se era uma contravençao.

