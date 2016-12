#maislidas2016 | A q ponto chegamos – truque para ler msgs no WhatsApp sem que seus amigos saibam

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 17/02

Nao tem escapatória. Hoje em dia é assim, em várias plataformas – você recebeu a mensagem, o destinatário sabe que você a viu. Nao dá mais para recorrer ao ‘nao vi’ para justificar a falta de uma resposta. Mas a verdade é que sempre encontram um jeito de contornar a situaçao. O Shortlist dá a dica – a 1ª, e mais definitiva, é desabilitar a funçao que indica a leitura das mensagens acessando ‘Configuraçoes’ > ‘Conta’ > ‘Privacidade’ e desmarcando ‘Confirmaçoes de leitura’. O problema é que essa soluçao pode soar acusatória, além de estar disponível apenas para usuários do Android. É aí que entra o plano B – basta colocar seu smartphone no ‘Modo Aviao’. Isso desabilita qualquer conexao à internet, seja Wi-Fi, 3G ou 4G, e permite que você leia a mensagem no anonimato. Assim que tiver lido, feche o WhatsApp. Em seguida desative o ‘Modo Aviao’ e volte a usar todos os serviços do celular normalmente. Mesmo tendo lido a mensagem, o destinatário nao visualizará os 2 risquinhos azuis até que você abra aquela conversa novamente. Trabalhoso? Um pouco, mas é o preço a pagar caso nao queira ser dedurado pela tecnologia. ;-)

Passo 1: Nao abra a mensagem e remova a notificaçao de recebimento



Passo 2: Habilite o Modo Aviao



Passo 3: Abra e leia a mensagem



Passo 4: Feche o aplicativo



Passo 5: Desabilite o Modo Aviao



