#maislidas2016 | A sensibilidade que falta – ‘Catraca Livre’ sobe aos TTs junto com tragédia da Chapecoense

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 29/11

A tragédia que se abateu sobre a Chapecoense nessa 3ª feira, dia 29, tomou conta da internet brasileira. A queda do aviao que levava o time de futebol catarinense para a Colômbia, onde disputaria a 1ª partida da final da Copa Sul-Americana, comoveu o Brasil e fez manchetes em vários veículos da imprensa internacional. Até o momento, 71 mortes foram confirmadas. Desde cedo, o assunto toma conta dos Trending Topics do Twitter – tanto no Brasil como no mundo. Nos TTs brasileiros, um tópico aparentemente alheio à tragédia também está em destaque – depois de #ForçaChape e #ForçaChapecoense, aparece o Catraca Livre. A publicaçao, que no Facebook tem mais de 8 milhoes de fãs, está sendo acusada de usar o desastre para atrair audiência para o site, republicando matérias antigas como “Passageiros que filmam pânico em aviao”, “10 mitos e verdades sobre andar de aviao” e “Medo de voar? Saiba como lidar com isso”. Há pouco, a publicaçao se manifestou no Facebook dizendo entender e respeitar as críticas, mas afirma considerar “relevante jornalisticamente mostrar outros aspectos da tragédia como, por exemplo, o medo de voar” – e que precisa “nao apenas lamentar, mas informar”, veja mais abaixo. É natural que, numa tragédia como essa, as pessoas busquem informaçoes a respeito, mas, ao jornalismo, é essencial que a sensibilidade fale mais alto. E, para muita gente, essa sensibilidade faltou hoje ao Catraca Livre.

Atualizaçao às 14:31 – Diante da repercussao de sua cobertura do acidente com o aviao da Chapecoense, o Catraca Livre, em post divulgado no Facebook agora às 14:00, pediu desculpas, disse que feriu a sensibilidade de seus leitores e errou ao nao ser mais cuidadoso. Enquanto isso, a publicaçao também já deletou de sua página no Facebook algumas das notícias que geraram a polêmica.

Atualizaçao às 17:08 – Um novo pedido de desculpas foi postado na página do Facebook do Catraca Livre, dessa vez assinado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, criador do site, veja abaixo. Os demais pedidos de desculpas, bem como os posts que geraram toda a repercussao negativa, foram deletados.

