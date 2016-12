#maislidas2016 | Simpsons conseguiram homenagear David Bowie e Alan Rickman em uma só cena

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 15/01

Breve, mas brilhante – assim o Shortlist define o tributo dos Simpsons ao ator Alan Rickman, que morreu ontem aos 69 anos em Londres. Na cena, parte de um episódio que deve ser exibido em breve, Homer e seus amigos assistem a ‘Love Indubitably’ – uma paródia de ‘Love Actually’, do qual Rickman participou –, numa tentativa de entender melhor suas esposas e namoradas. No filme que eles assistem, logo depois que o 1º Ministro se declara para sua secretária, Severo Snape, de Harry Potter, aparece dizendo que “o amor é mais poderoso do que toda a minha mágica”. Como se nao bastasse, o desenho conseguiu também homenagear David Bowie – a música que toca quando todos comemoram o amor é ‘All the Young Dudes’. ;-)

Atualizaçao às 14:30: o Shorlist, nossa fonte para essa notícia, afirma que essa cena é “parte de um episódio que será exibido em breve”, mas nosso leitor Davi observa que trata-se de um episódio já exibido. De fato, a cena é de ‘Love Is a Many-Splintered Thing‘, 12º episódio da 24ª temporada, que foi ao ar em 2013. Coincidência que Bowie e Rickman estejam de alguma forma na mesma cena do mesmo episódio? Certamente. Prova de que os Simpsons sao mesmo especialistas em prever o futuro? Talvez. ;-)

