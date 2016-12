#maislidas2016 | Vivo estreia campanha com novo posicionamento, assista ao comercial

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 14/04

A Vivo estreia hoje campanha que inaugura o posicionamento “Viva Tudo”, apresentando a empresa “como parceira digital das pessoas, oferecendo todas as conexoes para que elas possam viver o que realmente importa em um mundo de infinitas possibilidades“, anota o press release. A Y&R assina a criaçao do filme para a TV, que estreia hoje à noite. Com versoes em 60’’ e 30’’, o comercial mostra diversas situaçoes reais pelo viés das expressoes utilizadas na esfera digital. Além da Y&R, também estao envolvidas na campanha 360º a Africa (mídia impressa e OOH) e a Wunderman (digital).

