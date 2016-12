#maislidas2016 | Zuckerberg postou foto no Facebook, internet percebeu um detalhe curioso

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 22/06

Nessa 3ª feira, dia 21, Mark Zuckerberg postou, em seu perfil no Facebook, uma foto celebrando os 500 milhoes de usuários do Instagram. Mas tem gente muito observadora que nao se ateve ao motivo principal da foto. No Twitter, Chris Olson levantou um detalhe curioso – tanto a câmera quanto o microfone do MacBook de Zuckerberg estao cobertos com fita adesiva. O Gizmodo explica que hackers avançados podem controlar a câmera de um notebook, e esse ‘truque’ da fita adesiva é uma forma de inutilizá-la. Além do mais, estamos cercados por dispositivos que têm ‘ouvidos’ – smartphones, notebooks e Smart TVs que usam o recurso de ativaçao por voz. “Nao é insano que uma das pessoas mais poderosas do mundo seja paranóica sobre ser observada – mas é melhor que Zuckerberg espere que as legioes de usuários das quais sua empresa depende para a criaçao de conteúdo em vídeo ao vivo nao aprendam com ele”, diz o Gizmodo.

