‘Making a Murderer’ deve retornar – evidências apontam para novo suspeito

‘Making a Murderer’ conta a história real de Steven Avery, morador de Manitowoc County, nos EUA, que passou 18 anos na prisao por um crime do qual foi posteriormente inocentado – para, apenas 2 anos depois da soltura, ser preso novamente. O documentário, lançado pela Netflix em 2015, tem 10 episódios, mas deve ganhar novos capítulos em breve. Isso porque, segundo o TNW, Avery pode voltar a julgamento. Na última 4ª feira, dia 07, a Kathleen Zellner and Associates apresentou novas evidências sobre o caso – no documento de 1.272 páginas, o escritório de advocacia argumenta que Avery merece uma nova chance de provar sua inocência porque eles sabem que é o verdadeiro assassino de Teresa Halbach. A Netflix ainda nao anunciou a data oficial de lançamento da 2ª temporada, mas espera-se que os novos episódios estejam disponíveis no 2º semestre deste ano, coincidindo com o recurso apresentado pelos advogados. SPOILER ALERT: segundo a advogada Kathleen Zellner, o assassino é um ex-namorado de Teresa, que enganou os investigadores e nunca foi descartado como suspeito. Enquanto isso, o Departamento de Justiça de Wisconsin respondeu ao documento da defesa de Avery dizendo estar confiante de que, assim como outros recursos já apresentados, esse também nao tem mérito e será rejeitado assim que for considerado pela corte – “Continuamos enviando nossas condolências à família Halbach enquanto eles precisam suportar as tentativas ridículas de Avery de relitigar seu veredito de culpado e sua sentença”, concluem. Leia mais aqui.

