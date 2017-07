Malabarismo – Bial entrevista Wagner Moura sem mencionar palavras ‘Narcos’ e ‘Netflix’

Na noite da última 3ª feira, dia 11, Pedro Bial recebeu Wagner Moura em seu programa ‘Conversa com Bial’. Um dos assuntos principais foi a atuaçao do ator na série ‘Narcos’, da Netflix. Mas, estranhamente, em nenhum momento da entrevista Bial mencionou as palavras ‘Narcos’ e ‘Netflix’. Ao invés disso, repetiu várias vezes a palavra ‘série’ e referiu-se ao trabalho de Moura como “a sua interpretaçao de Pablo Escobar”. Para Mauricio Stycer, o que Bial fez foi uma proeza digna de ser chamada de “contorcionismo”, e que pode ter deixado os espectadores que nao assistiram ‘Narcos’ “boiando completamente em diferentes momentos”. Stycer chegou a questionar a Globo se é proibido falar na TV o título de séries concorrentes da emissora, e recebeu a seguinte resposta – “Nao há orientaçao para que os entrevistados evitem falar os nomes de seus trabalhos que nao sao da Globo. Do contrário, o Bial nao teria começado o programa falando sobre ‘Narcos’, com a entrada do Wagner cantando a música da série”. Os entrevistados nao, mas os entrevistadores sim? ;-)

publicidade publicidade