Mamíferos da Parmalat estao de volta, de novo – campanha foca na produçao do leite

Em 1996, a Parmalat vivenciou um marco em sua história com a campanha estrelada pelos mamíferos. Case de sucesso lembrado até hoje, lançou personagens que foram consagrados ícones de uma geraçao. Em 2017, a marca resgata o carisma desses embaixadores para protagonizar o lançamento de uma campanha digital, no ar este mês. O filme, criado pela BETC/Havas, tem inspiraçao nas dúvidas de muitos consumidores sobre o processo de fabricaçao do leite. Em 2015 a Parmalat, já sob a gestao do Grupo Lactalis, voltou à mídia com uma campanha que envolvia os mamíferos, resgatando a conexao emocional com os consumidores. A gerente de marketing da empresa comenta que no dia do lançamento do filme, o assunto ficou no topo dos Trending Topics Brasil do Twitter: “Vimos o potencial da retomada desses ícones e, pensando nisso, trouxemos de volta mais uma campanha com nossos mascotes”, diz Marina Mizumoto. Na nova campanha, os personagens interagem com um especialista da companhia que aborda cada etapa da produçao do leite Parmalat, veja acima.

