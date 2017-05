Manchadas com lama, tinta ou alvejante, essas calças jeans custam uma pequena fortuna

Depois dos tênis que já vêm sujos de lama ou gastos e remendados de fábrica, chegou a vez das calças jeans com cara de ultimato ganharem status de “último grito da moda”. Assinadas pela PRPS e vendidas na Nordstrom, essas aqui vêm à escolha do freguês – sujas de lama, com manchas de tinta ou de alvejante, cada par custa nada modestos USD 425, cerca de R$ 1350 (!). Entre os argumentos de venda, o apelo para o cliente mostrar que “nao tem medo de se sujar” e o suposto privilégio de vestir uma peça de “arte abstrata”. Saiu no Shortlist.

publicidade publicidade