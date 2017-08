Manifestantes querem rebatizar estrada em homenagem ao Led Zeppelin

Se você acompanha o noticiário internacional, já deve ter ouvido falar da campanha nos EUA para que os monumentos em homenagem aos generais sulistas da Guerra de Secessao sejam derrubados. No início do mês, essa campanha foi o estopim de uma grande confusao na cidade de Charlottesville. No mesmo espírito de nao mais homenagear os generais confederados que tentaram separar o sul do país em protesto contra o fim da escravidao, um grupo de pessoas em Austin, capital do Texas, lançou a ideia de trocar o nome da Estrada Robert E. Lee para Robert Plant. Lee foi um dos generais sulistas e Plant, é claro, é o nome do vocalista do Led Zeppelin – que inclusive já morou em Austin. A cidade é conhecida por ser uma “estranha” no meio do Texas, já que é mais liberal que o resto do Estado. “A Estrada Robert E. Lee nao nos representa“, afirma o grupo no vídeo para promover sua ideia. “Na verdade, somos mais a Estrada Robert Plant. Afinal, nós nao somos a capital mundial da música ao vivo?” O vídeo ainda diz que Austin é “estranha, nao racista“. Notícia do UPROXX.

publicidade publicidade