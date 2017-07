Mapa da National Geographic mostra como seria o mundo se todo o gelo derretesse

Para ilustrar matéria sobre a elevaçao do nível dos oceanos, a National Geographic divulga um mapa que mostra onde ficam as costas litorâneas hoje e onde elas estariam se todos os icebergs, geleiras e calotas polares derretessem. Se isso de fato acontecesse, o nível do mar subiria assustadores 65 metros, levando ao desaparecimento inúmeras áreas que hoje estao em terra firme – confira o mapa aqui. Dica do Neatorama.

