Mapa-múndi literário mostra o livro preferido de cada país – veja aqui

Embora seja difícil escolher, entre um legado literário tao vasto e diverso, apenas um livro para representar um país, foi isso que fez o usuário do Reddit Backforward24. O resultado você confere nesse mapa-múndi que traz a capa do livro em questao preenchendo o espaço correspondente a seu país de origem. Acertou o do Brasil? :-) Para ver a imagem em maior resoluçao, clique aqui. A lista completa, transcrita, você confere no Vice.

