Marca do aeroporto RIOgaleao pode ser plágio de um trabalho de conclusao

Uma designer brasileira, atualmente morando na Holanda, acusa a concessionária RIOgaleao e um escritório de design de plágio. A designer, que nao teve o nome divulgado, alega que a marca do Aeroporto Internacional Tom Jobim é uma cópia do seu trabalho de conclusao de Belas Artes, na UFRJ, em 2011. Pra piorar a situaçao, quem assina o logo é um ex-colega de faculdade da profissional. Veja abaixo, à esquerda, o trabalho da designer, e à direita, a identidade visual do RIOgaleao. O processo, segundo a coluna do Ancelmo n’O Globo, corre na 44ª Vara Cível. Ela pede indenizaçao de R$ 50 mil por danos morais, mais o que a concessionária pagou pela obra.

