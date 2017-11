Marca é criticada por distribuir donuts de graça no Dia Mundial do Diabetes

A intençao da marca pode ser boa, mas se o timing nao for correto, o tiro pode sair pela culatra. Um exemplo disso aconteceu nesta 4ª, dia 15 de novembro, em que a lanchonete Krispy Kreme resolveu dar milhares de seus donuts de graça em Londres por meio de uma açao com o Uber. Até aí, tudo bem. O problema é que essa data também é o Dia Mundial do Diabetes, criado pela Organizaçao Mundial da Saúde para conscientizar as pessoas dos problemas causados pela doença. Entidades como o Fórum Nacional da Obesidade britânico criticaram a marca, chamando a ideia de “estúpida e desesperadamente impensada“. Em nota, a Krispy Kreme reconheceu o erro de timing da açao. Nota do DesignTAXI.

