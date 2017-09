Marcello Serpa faz sua 1ª exposiçao de arte em galeria de Nova Iorque

A apArt Private Gallery de Nova Iorque vai sediar a 1ª exposiçao de obras de arte do publicitário Marcello Serpa, batizada de ‘Terebentina’ (Turpentine). As obras de Serpa, incluindo peças inéditas criadas exclusivamente para sua 1ª mostra artística, poderao ser vistas entre os dias 06 de outubro e 05 de dezembro, mediante agendamento. A noite de inauguraçao, exclusiva para convidados, terá um pocket show da cantora Maria Gadú. Sobre sua veia artística, Serpa diz que foi “criado sentindo o cheiro do óleo de terebintina, desenhando fotos enquanto observava meu avô, um artista de Pernambuco, que tinha uma alma muito colorida.”

publicidade publicidade