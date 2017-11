Márcia Goldschmidt volta em breve à TV, disputada por Band e Record

Informa Flávio Ricco: Márcia Goldschmidt voltará em breve à TV brasileira, seja na Record, seja na Band. A apresentadora negocia com os 2 canais e ainda nao tomou uma decisao, mas a Band parece levar vantagem no momento, com Márcia tendo recentemente jantado na casa do presidente da emissora. O que falta ser resolvido é que Márcia atualmente mora em Portugal e ela gostaria de continuar por lá – portanto, pode ser que os programas sejam gravados previamente. Resta esperar para ver, mas a apresentadora já anuncia sua volta à telinha brasileira no Twitter (veja abaixo).

Meu "like " p todos vcs .. sim … eu to voltando…lalalalala ..pode se preparar pq to voltando … — Márcia Goldschmidt (@programamarcia) November 21, 2017

