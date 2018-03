Marielle | Ontem, hoje e amanhã…

Em comparaçao com a imprensa internacional, Portugal demorou a acordar para a notícia sobre o brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, na noite de 4ª feira no Rio. Só agora no início da tarde (fusos com 3 horas a mais aqui), as informaçoes começaram a surgir nas principais mídias do país. Mais rápidos e atentos foram alguns eurodeputados de diversos países que, durante a sessao plenária no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, se manifestaram com cartazes denunciando o “clima de violência no Brasil”. Em Portugal, via redes sociais, algumas manifestaçoes também estao sendo programadas para os próximos dias.

