Mark virou “Marcia Zuckerberg” em campanha sobre desigualdade salarial

Para chamar a atençao para a presença reduzida de mulheres na lista dos mais ricos da Forbes, a Ogilvy criou, para a Forbes Brasil, as versoes femininas de grandes nomes do mundo dos negócios. Foi assim que Bill Gates virou Billie, Mark Zuckerberg virou Marcia e Carlos Slim virou Carla. As peças da campanha comparam a posiçao dos empresários na lista dos mais ricos com as suas respectivas versoes femininas, já que elas teriam recebido em torno de 20% a menos pelo simples fato de serem mulheres. Via CCSP.

