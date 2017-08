Mark Zuckerberg anuncia nascimento da 2ª filha, compartilha carta no Fb

Já faz algum tempo que nao nos preocupamos mais com Mark Zuckerberg nem com o que ele anda fazendo por esse mundo afora. Mas ele continua por aí. A fazer coisas e mais coisas e, ao que parece, filhos também. O cofundador e CEO do Facebook – essa magistral invençao onde as distâncias e a vida dos parentes, amigos e até dos inimigos ficaram mais próximas, virando, por vezes, verdadeiras histórias de ficçao – e sua mulher, Priscilla Chan, anunciaram ontem, 28 de agosto, o nascimento da sua 2ª filha, August, numa publicaçao na sua página do Facebook, é claro… “Só se é criança uma vez, entao nao desperdice seu tempo se preocupando demais com o futuro”, escreveu numa das frases da carta, assinada por ele e sua mulher. A mesma homenagem que fez também, com outras palavras, para sua filha mais velha, Max, quando esta nasceu, em 2015. “Vamos fazer tudo o que for possível para garantir que o mundo seja um lugar melhor para você e todas as crianças da sua geraçao”, acrescentou na apaixonada missiva. Além da iniciativa Chan Zuckerberg, que já investiu milhoes de dólares para a erradicaçao de doenças infantis, o empresário já prometeu doar grande parte da sua fortuna a obras de caridade. Que assim seja… Esperança e – por que nao? – mais filhos para o casal Zuckerberg.

