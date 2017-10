Mark Zuckerberg pede perdao pela ‘divisao’ causada pelo Facebook

O Yom Kippur é o dia judaico do perdao, uma das datas mais importantes da religiao. Mark Zuckerberg, como um bom judeu, aproveitou a ocasiao entao para, no final do Yom Kippur, pedir desculpas em um post na sua página no Facebook. Ele se desculpou com as pessoas que magoou, mas o que mais chamou a atençao em sua mensagem foi a frase: “pelas maneiras que meu trabalho foi usado para dividir as pessoas em vez de nos unir, eu peço perdao e vou trabalhar para fazer melhor“. A declaraçao é importante, uma vez que o Facebook tem sido acusado de ser uma arma de manipulaçao de informaçao, o que ficou bastante claro especialmente nas eleiçoes americanas do ano passado, nas quais ‘fake news‘, as famigeradas notícias falsas, foram compartilhadas a torto e a direito. Seria um sinal de mudanças à vista na rede social? Notícia do A.V. Club.

