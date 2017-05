MasterChef estrelado por celebridades está nos planos da Band para 2018

Segundo nota da Keila Jimenez no R7, está nos planos da Band, para 2018, uma versao do reality show de gastronomia MasterChef estrelado só por famosos. A dinâmica seria a mesma das demais versoes do programa – as celebridades devem cozinhar e ser desafiadas em provas de eliminaçao. Os jurados e a apresentadora também devem ser mantidos. Em países como Espanha, Inglaterra e Portugal, o ‘Celebrity MasterChef’ já é sucesso de audiência.

