McDonald’s anuncia o lançamento da casquinha de doce de leite no Brasil

O McDonald’s lança, no próximo dia 26 de julho, a casquinha de doce de leite. O produto, que já é vendido na Argentina e no Uruguai, ficará por tempo limitado no cardápio da rede de fast-food no Brasil – as lojas participantes estarao listadas no site do McDonald’s. Os consumidores poderao escolher se preferem uma casquinha sabor mix de doce de leite ou mista com mix de doce de leite e de baunilha.

