McDonald’s apresenta o McVegan, seu novo sanduíche vegano

O McDonald’s sempre lança hambúrgueres novos pensando nos fãs da marca. Dessa vez, porém, a cadeia de restaurantes quer agradar um novo público – os veganos. Para isso, lançou na Finlândia o McVegan, hambúrguer feito de soja, item que está sendo testado no cardápio do país pelo McDonald’s pelo preço de 3 euros. Além do hambúrguer, o sanduíche é composto por uma salada e um molho igualmente vegano. Os finlandeses têm até 21 de novembro para provar a iguaria, que, se fizer sucesso, pode ser expandida para outros países. Notícia da NME.

