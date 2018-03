McDonald’s “corta” arcos dourados, mostra onde fica o restaurante mais próximo

A genialidade está na simplicidade – essa campanha da agência Cossette para o McDonald’s é mais uma prova disso. Usando apenas as cores da marca e uma parte do logo, os outdoors funcionam como placas indicativas do fast-food mais próximo. Assim, por exemplo, parte da “perna” do icônico ‘M’ amarelo, acompanhada de apenas 3 palavras – “On your right” (À sua direita) –, indica ao motorista o caminho a seguir. A campanha, intitulada ‘Follow the Arches’ (Siga os Arcos), também é um admirável exemplo da força da identidade visual na comunicaçao. Por enquanto sao apenas 4 outdoors em áreas de grande tráfego de Toronto, mas o conceito é tao bom, e tao simples, que pode facilmente ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Tem ou nao tem tudo para levar Leao em Cannes esse ano? Saiu no AdFreak.

