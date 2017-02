McDonald’s divulga vídeo mostrando como seus hambúrgueres sao feitos

Carne de minhoca? Pode aposentar a piada. Pelo menos é isso que o McDonald’s espera com a divulgaçao desse vídeo, que explica como seus hambúrgueres sao produzidos. As filmagens foram feitas em uma de suas unidades de produçao em Alberta, no Canadá, e dao continuidade à campanha ‘Our Food, Your Questions’, que responde perguntas feitas pelos consumidores. Veja anterior – E o McDonald’s mostra os bastidores de 1 sessao de fotos do seu quartertao com queijo. Via DesignTAXI.

