McDonald’s vai testar uma vending machine exclusiva para o Big Mac

No dia 31 de janeiro, os moradores de Boston, nos EUA, poderao comprar Big Macs através de uma vending machine. Será possível escolher entre o Big Mac, o Mac Jr ou o Grand Mac – as 3 versoes oficiais do clássico hambúrguer. Antes de entregar o sanduíche, a máquina tuitará o pedido. O McDonald’s garante que Big Macs fresquinhos serao constantemente colocados na vending machine para garantir uma “experiência de alta qualidade”. O teste, de apenas 1 dia, pode ser uma prévia de um futuro com lojas da rede totalmente automatizadas. Via Neatorama.

